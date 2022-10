Outlook für Android und iOS bekommt UI-Update

(Quelle: Microsoft)

17. Oktober 2022 - Die Benutzeroberfläche von Android für mobile Geräte bekommt ein Facelifting. So wurde etwa die Suchfunktion umbenannt und es gibt einen Direktzugriff auf Apps, die mit Teams und Outlook interagieren.

Microsoft hat im Rahmen seines Ignite-Events einige Neuerungen für die Mobile-Version von Outlook präsentiert. In erster Linie beinhaltet das neue Update Neuerungen in der Nutzeroberfläche mit einem neuen Tab-Ribbon unten in der App. Dieses beinhaltet neben E-Mails nun den Kalender, die Suche – die neuestens Feed heisst – sowie den Zugriff auf weitere Apps. Die Suchfunktion wird letztlich über die gesamte Microsoft-365-Suite in Feed umbenannt. Als Grund für die Umbenennung gibt Microsoft an, dass die Rolle der Suchfunktion ohnehin ein Durchstöbern von Kontakten und angehängten Files gewesen sei. Mit dem neuen Namen wolle man dem nun Rechnung tragen.Weiter bekommt der Fast Action Button in der rechten unteren Ecke der App ein Kontextmenü, welches sich über einen kleinen Pfeil auf dem Button aufrufen lässt. Je nach aktuellem Outlook-Modul in dem man sich gerade bewegt, sollen so die wichtigsten Funktionen angezeigt werden.Ebenfalls neu ist, dass mit dem Update alle installierten Apps aus Microsoft Teams oder anderen Outlook-Versionen, die auch Outlook Mobile unterstützen, über den Menüpunkt Apps geöffnet werden können. Ebenfalls, so Microsoft , ist ein App Store für Mobile Apps geplant, der zu einem späteren Zeitpunkt kommen soll. Anfangen wird man mit Android gefolgt von iOS. (win)