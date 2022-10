Murena lanciert eigenes, Google-freies Smartphone

(Quelle: Murena)

12. Oktober 2022 - Mit dem Murena One kommt das erste eigene Smartphone von Murena auf den Markt. Der Clou: Trotz Android-basiertem OS ist man damit unabhängig von Google.

Murena bringt mit dem Murena One sein erstes Smartphone auf den Markt – ein komplett Google-freies und trotzdem Android-basiertes Smartphone. Als Betriebssystem kommt /e/OS zum Einsatz; ein Fork von Android, der Google-Alternativen für verschiedene Services einsetzt, die sonst von GMS (Google Mobile Services) übernommen würden. So wird für Geolocation-Services etwa Mozilla Location Service genutzt und MicroG kommt als Open-Source-Alternative für Google Play Services zum Einsatz. Damit ist das Gerät zwar unabhängig von Google , Nutzer können über den Marktplatz App Lounge trotzdem anonym Apps aus dem Play Store beziehen.

Das in der unteren Preisklasse angesiedelte Gerät bietet ein 6,5-Zoll-LCD mit 2242x1080 Pixel, eine Primärkamera mit 48 Megapixel und eine Selfie-Kamera im Punch Hole mit 25 Megapixel. Angetrieben wird das Gerät von einem Mediatek Helio P60 Chip, 128 GB Speicher und 4 GB RAM sind ebenfalls an Bord. Via MicroSD lassen sich bis zu 128 GB Speicher nachrüsten, daneben bietet das Murena One Platz für zwei SIM-Karten. Punkto Konnektivität bietet das Gerät leider keine topaktuellen Standards: 5G-Fähigkeit sucht man vergebens, genauso wie Wifi 6 oder Bluetooth 5.x. Dafür punktet es laut Hersteller mit einer ausgezeichneten Reparierbarkeit.



Wie bereits erwähnt, ist der Preis durchaus kompetitiv: Für knapp 300 Franken ist das Gerät auch etwas für kleine Portemonnaies. Erhältlich ist das Murena One ab sofort im Murena Online Shop. (win)