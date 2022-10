Windows 11 Update für den Beta-Channel

11. Oktober 2022 - Microsoft stellt dem Beta-Channel zwei neue Builds zur Verfügung, die eine Reihe kleinerer Fehler beheben sollen.

Per Blog-Beitrag gibt Microsoft die Veröffentlichung zweier neuer Windows 11 Versionen für den Beta-Channel bekannt. Es handelt sich um die Builds 22623.741 und 22621.741. Wie bei Updates für den Beta-Channel üblich, sind bei Ersterem die neuen Features standardmässig aktiviert, während sie bei Letzterem vorerst deaktiviert sind und manuell aktiviert werden müssen.Doch wirkliche Neuigkeiten beherbergen die Updates so oder so nicht, lediglich kleine Bugfixes sind dem Changelog zu entnehmen. So wurde bei beiden Versionen ein Problem behoben, das den Server Manager betraf: Dieser konnte unter Umständen die falsche Festplatte zurücksetzen, wenn mehrere Festplatten dieselbe Uniqueld hatten. Zudem feilte Microsoft an einem Lokalisierungsproblem bei Setup-Dateien, welches daran hindern konnte, Installationsmedien für nicht englische Sprachen zu erstellen.Der Build 22623.741 ging zudem weitere Probleme an, die im Tablet-Modus auftauchten: Die Taskleiste wurde manchmal eingeklappt, obwohl sie ausgeklappt sein sollte, wenn sich keine laufenden Fenster auf dem Desktop befanden. Und Bei der Verwendung der Gesten für den linken oder rechten Rand kam es zu einer Überlappung der Widgets mit der Taskleiste. Beide Probleme sollten mit dem Update behoben sein.Eine vollständige Liste aller Änderungen, die mit den Updates eingespielt wurden, ist dem offiziellen Changelog auf dem Blog-Beitrag von Microsoft zu entnehmen. (rf)