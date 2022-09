6 GHz und mehr: Intel teasert Raptor Lake CPUs an

(Quelle: Intel)

13. September 2022 - Intel liefert Zahlen zur neuen Prozessorgeneration, die neugierig machen: Mindestens einer der Chips kommt standardmässig mit 6 GHz. Ein weiterer soll übertaktet gar den Weltrekord knacken.

Im Rahmen der Technology Tour 2022 in Israel hat Intel einen kleinen Einblick in die Raptor Lake CPUs der 13. Generation gewährt, die noch im laufenden Jahr auf den Markt kommen sollen. Die neuen CPUs sollen vor allem massiv performant sein und mit der AMD-Konkurrenz mithalten respektive diese übertreffen. So wurde in der Präsentation bekanntgegeben, dass es in der Raptor-Lake-Reihe CPUs mit standardmässigen 6 GHz geben soll, wie "Windows Central" berichtet . Dies würde – zumindest auf dem Papier – den Ryzen 9 7950X mit 5,7 GHz schlagen. Und einer der Prozessoren soll übertaktet gar auf 8 GHz kommen. Das wäre ein Weltrekord, weitere Details oder eine Kategorie zum Benchmark wurden jedoch nicht bekanntgegeben. (win)