Knapp 12 Prozent mehr ICT-Lehrlinge im Kanton Zürich

Knapp 12 Prozent mehr ICT-Lehrlinge im Kanton Zürich

(Quelle: Sunrise UPC)

12. September 2022 - Im Kanton Zürich haben in diesen Tagen und Wochen 610 Personen eine Lehre im ICT-Umfeld gestartet. Das sind knapp 12 Prozent mehr als im letzten Jahr.

610 junge Menschen haben im Kanton Zürich in diesen Tagen und Wochen eine Lehre im ICT-Umfeld angetreten. Im Vergleich zu 2021 entspricht das laut Zahlen von ICT-Berufsbildung Zürich einer Zunahme von 11,7 Prozent respektive 64 Personen. Am meisten Lehrlinge zählt man für den Beruf des Applikationsentwicklers, wo 213 Lehren begonnen wurden (plus 7,5%). Dahinter folgt der Beruf Informatik Plattformentwicklung (ehemals Systemtechnik) mit 179 Lehren (plus 9%), vor Mediamatik mit 105 Lehren (plus 13%), ICT Fachfrau/Fachmann mit 99 Lehren (plus 18%) und Informatik Betriebsinformatik mit 16 Lehren (plus 128%).



Zu denjenigen, die eine Berufslehre machen, kommen noch einmal 71 junge Menschen, die sich für die Informatikmittelschule entschieden haben – neun mehr als vor einem Jahr. Ausserdem geht ICT-Berufsbildung Zürich von rund 120 Personen aus, die eine Privatschule im Bereich Informatik besuchen, und nochmals rund 100 Quereinsteigern, die eine verkürzte Lehre machen. So rechnet ICT-Berufsbildung Zürich dieses Jahr mit 901 Nachwuchskräften, die neu in die Informatik eingestiegen sind. (mw)