Bluewin-Mail neu nur bei Bezahlung werbefrei

(Quelle: Swisscom)

6. September 2022 - Der Webmail-Dienst der Swisscom-Tochter Bluewin ist neu nicht mehr kostenlos und ohne Werbung nutzbar. Wer nicht dafür bezahlen will, der findet in seinem Posteingang neu Werbebanner und Werbemails.

Der Webmail-Dienst der Swisscom-Tochter Bluewin ist seit Ende August 2022 nicht mehr werbefrei oder kostenlos, wie "Blick.ch" berichtet . Denn entweder finden die Nutzer in ihrem Posteingang neu Werbung oder aber sie bezahlen dafür, dass sie den E-Mail-Service weiterhin ohne Werbung nutzen können. Auf Seiten Swisscom wird dieser Schritt damit begründet, dass das man so in der Lage sei, die bisherigen Bluewin-Mail-Angebote Light und Classic weiterhin kostenlos anzubieten und weiterentwickeln zu können.Wer also ein Gratis-Abo von Bluewin hatte, der findet neu oben auf der Seite des Webmail-Dienstes Werbebanner sowie Werbemails im Posteingang. Dabei gibt es aber durchaus Wege, um die Werbung zu umgehen. Wie es in einer E-Mail, die die Änderungen angekündigt hat, heisst, kann die Werbung entweder, wie erwähnt, umgangen werden, wenn man für den Mail-Dienst bezahlt, oder aber zumindest teilweise, indem mal das Bluewin-Mail über ein E-Mail-Programm laufen lässt. (abr)