Portrait Mode und Dark Mode Toggle für Microsoft Office auf iOS

1. September 2022 - Das neue Insider Feature Update von Microsoft Office für iOS führt mit einem Toggle Button für den Dark Mode in Word und einen Portrait-Modus für Powerpoint zwei oft nachgefragte Features ein.

Im neuen Insider Office Build für iOS mit der Versionsnummer 2.65 (Build 22082900) gibt es zwei neue Features zu entdecken: Das Erstellen und Bearbeiten von Slides im Portrait-Modus auf iPhones und iPads sowie eine neue Toggle-Option, um den Dark Mode für Word auf mobilen Apple-Geräte an- und auszuschalten.Die Bearbeitung im hochformatigen Portrait-Modus sei ein oft nachgefragtes Feature der Community gewesen, wie Microsoft in den Release Notes schreibt. Aktiviert werden kann das Bearbeiten im Hochformat über den Reiter Design unter dem Menüpunkt Orientation. Dort kann neu zwischen Quer- (Landscape) und Hochformat (Portrait) ausgewählt werden.Auch das Toggling des Dark Modes in Word sei eine sehr oft nachgefragte Funktion gewesen, die nun endlich integriert wurde, so Microsoft. Erreichbar ist das Feature auf dem iPhone über den More-Options-Menüpunkt (drei Punkte) im oberen rechten Eck der Applikation. Auf dem iPad ist die Einstellung im View-Tab untergebracht. (win)