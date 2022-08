Pixel Watch soll über 4G-Konnektivität verfügen

(Quelle: Google)

25. August 2022 - Mit der Ankündigung der Google-Tochter Fitbit kamen auch weitere Details zur lang erwarteten Pixel Watch an die Öffentlichkeit. Demnach soll die Smartwatch über 4G-Konnektivität verfügen.

Mit Ankündigung der neuen Wearables von der Google-Tochter Fitbit gab es auch neue Details zur lang erwarteten Google-Smartwatch. Gerüchte zur ersten Smartwach von Google selbst kursieren schon seit geraumer Zeit, doch abgesehen vom Design war kaum was bekannt. Gerüchte zu möglichen Features kursierten zwar durchaus, es hiess jedoch lediglich, die Uhr soll über klassische Fitnesstracking-Funktionen wie Pulsmesser oder Schrittzähler verfügen ("Swiss IT Magazine" berichtete ).Nun wird die Smartwatch, die den Namen Google Pixel Watch trägt, im Fitbit-Onlineshop beworben und erste Einblick in ihre Features werden preisgegeben ( via "Googlewatchblog"). Unter anderem soll die Pixel Watch über eine optionale 4G-Verbindung verfügen, womit der Zugang zum Mobilfunknetz auch ohne Smartphone möglich wäre. Dabei handelt es sich durchaus um ein innovatives Feature, schliesslich könnte die Smartwatch damit als gänzlich eigenständiges Produkt funktionieren.Vorgestellt wird die Pixel Watch höchst wahrscheinlich zusammen mit weiteren Pixel-Produkten wie dem Pixel 7 Smartphone oder dem Pixel Tablet. Wann dies genau sein wird, steht noch nicht fest, doch wenn man den Gerüchten Glauben schenkt, dürften die neuen Produkte nicht mehr lange auf sich warten lassen. (rf)