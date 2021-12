Pixel Watch soll 2022 auf den Markt kommen

(Quelle: Pixabay)

3. Dezember 2021 - Die Gerüchte verdichten sich, wonach Google bereits nächstes Jahr eine eigene Smartwatch auf den Markt bringen wird, die aktuell den Codenamen "Rohan" tragen soll.

Über eine Smartwatch aus dem Hause Google , die wohl die Bezeichnung Pixel Watch verpasst bekommen dürfte, wurden 2021 immer wieder Gerüchte herumgereicht; etwas Handfestes bekam man allerdings nie zu sehen. Doch dies soll sich bereits im kommenden Jahr ändern, jedenfalls wenn man einem Bericht von "The Verge" Glauben schenkt. Darin heisst es mit Bezug auf einen "Insider"- Artikel, die Google-Uhr soll 2022 auf den Markt kommen und trage den Codenamen "Rohan". Die Fertigung erfolge nicht über den unlängst akquirierten Hersteller Fitbit, sondern über die hauseigene Pixel Hardware Group. Über das Feature-Set ist nicht allzuviel bekannt. Die Google-Uhr soll über klassische Fitness-Tracking-Funktionen verfügen, etwa über einen Schrittzähler oder einen Pulsmesser.Die intelligente Uhr soll ähnlich wie die Pixel-Smartphones veranschaulichen, zu was Googles Android-Plattform alles in der Lage ist, wenn man denn die passende Hardware bereitstellt. Wie "The Verge" ausserdem weiss, soll die Google-Smartwatch deutlich teurer sein als etwa eine Fitbit-Uhr und eher direkt mit der Apple Watch konkurrieren. (rd)