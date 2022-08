DQ Solutions eröffnet Apple Premium Partner Store in Zürich

(Quelle: DQ Solutions)

19. August 2022 - DQ Solutions hat von Apple den Status als Premium Partner erhalten und sein Ladengeschäft an der Bahnhofstrasse 1 in Zürich zum Premium Partner Store umgebaut – dem ersten weltweit.

Der auf Apple spezialisierte IT-Dienstleister DQ Solutions hat sein Ladengeschäft an der renommierten Adresse Bahnhofstrasse 1 in Zürich umgebaut. Gleichzeitig feiert DQ Solutions auch, dass man von Apple mit dem Top-Status Premier Partner ausgezeichnet wurde. Der Umbau und der neue Partnerstatus stehen denn auch im Zusammenhang, wie Kurt Weber, Mitglied der Geschäftsleitung bei DQ Solutions , gegenüber "Swiss IT Magazine" erklärt. "Der DQ Solutions Store wurde aufgrund des Apple Premium Partner Status umgebaut", so Weber. Und er fügt an: "DQ Solutions ist aktuell der einzige Apple-Premium-Partner in der Schweiz und der weltweit erste Apple-Partner mit neuem Premium-Einkaufserlebniskonzept."Als Apple Premium Partner könne man in den Filialen nebst Privatkunden auch Geschäftskunden und Schulen betreuen, erklärt Kurt Weber weiter. Gemeinsam mit Apple stelle man sicher, dass die Mitarbeitenden über entsprechendes Know-how dank spezialisiertem Training verfügen. "Für grössere Projekte arbeiten unsere Filialen mit unseren IT-Spezialisten aus dem Business und aus der System-Ingenieur-Abteilung zusammen." Erreichte habe man den Premium-Partner-Status dank bestmöglichen Dienstleistungen, hoher Kundenzufriedenheit und dem kontinuierlichen Wachstum in den letzten Jahren.