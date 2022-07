Android mit Support für DNS-over-HTTP/3

22. Juli 2022 - Mit DoH3 statt DOT in Android 11 und neuer steigert Google Privatsphäre und DNS-Abfrageleistung merklich.

Android kommt ab Version 11 in den Genuss eines verbesserten Datenschutzes, wie "Android Central" meldet Google unterstützt demnach in den neueren Android-Ausgaben das Protokoll DoH3 (DNS-over-HTTP/3), das bei DNS-Abfragen den Datenschutz erhöht und gleichzeitig mehr Speed bietet als das bisher unterstützte DNS-over-TLS (DoT). Später soll auch Android 10 mit dem neuen Protokoll ausgestattet werden.DoT leidet an diversen Problemen, die vor allem den mobilen Einsatz betreffen: Die Verbindung muss beim Roaming zwischen Mobilfunkantennen jedesmal neu verhandelt werden. DoH3 hingegen kann die Session deutlich schneller wiederaufnehmen und bietet zudem Vorteile hinsichtlich Latenz. DoH nutzt HTTP/3, das seinerseits auf dem Multiplex-Transportprotokoll QUIC basiert. Damit wir das Problem der Verlangsamung des Datentransfers durch Head-of-Line-Blocking eliminiert, das sonst bei Paketverlust oder umgeordneten Paketen auftritt, was bei der mobilen Nutzung oft passiert. Laut einem Post auf dem Google Security Blog ergibt sich mit dem neuen Protokoll bei den Abfragezeiten eine mittlere Leistungssteigerung von 24 und in einzelnen Fällen sogar 44 Prozent. (ubi)