Android warnt künftig vor Erdbeben

12. Juli 2022 - Google expandiert mit seinem Erdbeben-Frühwarnsystem nach Europa, Afrika und Asien. Im Laufe der nächsten Tage wird die Funktion demnach auch in der Schweiz verfügbar sein.

Google begann 2020 mit einem Probelauf, ein eigenes Erdbeben-Warnsystem für Kalifornien und danach auf weitere Testgebiete einzuführen. Ab heute, 12. Juli 2022, wird das Warnsystem nun auch in der Schweiz und elf anderen europäischen Ländern sowie Teilen Afrikas und Asiens eingesetzt. Der Rollout erfolge laut Medienmitteilung über mehrere Tage – ein vollumfänglicher Zugriff lässt also noch einige Tage auf sich warten.Als technologische Basis des Warnsystems dienen Android-Smartphones. Die Beschleunigungsmesser, die in den meisten Android-Smartphones verbaut sind, können seismische Wellen erkennen und so auf ein mögliches Erdbeben hindeuten. Wenn das Smartphone Erschütterungen erkennt, die auf ein mögliches Erdbeben hindeuten, sendet es diese Information plus Standort an einen zentralen Server. Sofern ein Android-Smartphone über das nötige Update verfügt, wird die Warnung dann an die Endgeräte des betroffenen Standortes weitergeleitet. Detaillierte Informationen finden sich im Blogspot von Boone Spooner, Android-Produktmanager bei Google . (rf)