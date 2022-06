Google lanciert Nachhaltigkeits-Tools

(Quelle: Google)

28. Juni 2022 - Google lanciert im Rahmen seines Cloud Sustainability Summit eine Nachhaltigkeitsplattform für Unternehmen und öffnet die Google Earth Engine auch für Firmen.

Zu den Tools, die Google dazu lanciert, gehört unter anderem eine neue Version von Google Earth Engine, das bislang nur für Wissenschaftler und gemeinnützige Organisationen zur Verfügung stand. Die nun lancierte Version für Unternehmen bietet diesen Zugang zu detaillierten Daten mit dem Ziel, hochwertige Visualisierungen zu erstellen. Diese sollen darstellen, welchen Einfluss das Unternehmen mit seinem Einsatz von Rohstoffen auf gewisse Bereiche hat und wie sich dieser auf den gesamten Planeten auswirkt. "Google Earth Engine, die wir ursprünglich 2010 für Wissenschaftler und Nichtregierungsorganisationen eingeführt haben, steht mit einem der weltweit grössten öffentlich zugänglichen Kataloge von Erdbeobachtungsdaten an der Spitze der Umweltüberwachung auf planetarischer Ebene", erklärt dazu Rebecca Moore von Google. Und sie ergänzt: "Es kombiniert Daten von Hunderten von Satelliten und anderen Quellen, die kontinuierlich in Earth Engine gestreamt werden. Diese Daten werden dann mit Geodaten-Cloud-Computing-Ressourcen kombiniert, was die Umwandlung dieser Rohdaten in zeitnahe, genaue, hochauflösende und entscheidungsrelevante Erkenntnisse über den Zustand der Welt ermöglicht. Dies kann Wälder, Wasser, Ökosysteme, Landwirtschaft und deren Veränderungen im Laufe der Zeit umfassen."Daneben kündigt Google an, bis 2030 nicht nur kohlenstoffneutral, sondern vollständig kohlenstofffrei sein zu wollen. Um die Erreichung dieses Ziels verfolgen zu können, nutzt der Internetgigant das 24/7-carbon-free-Energy-Insights-Programm, das noch diese Woche im Rahmen eines Pilotprojekts für alle Unternehmen verfügbar sein soll. Im Rahmen dieses Programms sollen Unternehmen ihre Informationen mit anderen Organisationen teilen, um ihnen dabei zu helfen, ähnliche Ziele zu erreichen. (abr)