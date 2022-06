Google weiht den Campus an der Europaallee ein

27. Juni 2022 - Der Google Campus an der Europaallee, neben dem Zürcher Hauptbahnhof, öffnet heute offiziell seine Pforten. Am Standort ist unter anderem das grösste Youtube-Entwicklerteam ausserhalb San Bruno beheimatet. Google will am neuen Campus seine globalen Nachhaltigkeitsstrategie umsetzen – dies auch in Zusammenarbeit mit lokalen Partnern.





So will Google hat heute seinen Campus an der Europaallee offiziell eingeweiht. Es handelt sich dabei einer Mitteilung zufolge um das grösste Entwicklungszentrum ausserhalb den USA. Unter anderem sollen am hiesigen Standort neben dem Hauptsitz in San Bruno am meisten Entwickler an der Youtube-Plattform tüfteln. Der Fokus des Entwicklerteams liegt auf hilfreichen Diensten für Creators, beispielsweise das Creator Studio. Dabei handelt es sich um eine Arbeitsfläche, die es den Kreatoren ermöglicht, ihre Videos vor dem Hochladen zu bearbeiten.Insgesamt sind aktuell gut 5000 Mitarbeitende am Standort neben dem Hauptbahnhof beschäftigt. In den kommenden Jahren soll diese Zahl weiter ausgebaut werden. Die Weiterentwicklung des Standorts steht unter den Gesichtspunkten der globalen Nachhaltigkeitsstrategie. "In Zürich wird qualitativ hochwertige Arbeit geleistet, und das ist der Hauptgrund für das nachhaltige, organische Wachsen des Standorts. Gerade die Schweiz bietet bisher sehr gute Rahmenbedingungen", erläutert Urs Hölzle, Senior Vice President und Leiter für die globale technische Infrastruktur.So will Google beispielsweise mittels der Zusammenarbeit mit lokalen ÖV-Anbietern wie Publibike den CO2-Fussabdruck der Mitarbeitenden laufend reduzieren. Dementsprechend stellt das Unternehmen den Mitarbeitenden auf dem Campus 1500 Veloabstellplätze zur Verfügung. Die Gebäude werden mit nachhaltiger Energie betrieben und um weitere Energieeinsparungen umzusetzen, kommen Machine-Learning-Algorithmen zum Einsatz. (af)