Emotet: Neue Tricks und weiteres Wachstum

(Quelle: Eset)

22. Juni 2022 - Die Zahl der Emotet-Attacken steigt weiter an. Ausserdem setzen die Angreifer neue Techniken ein, seitdem die Verwendung von VBA-Makros durch Microsoft eingeschränkt wurde.

Das Botnet Emotet wächst weiter und weiter. Ausserdem haben sich die Betreiber neue Tricks ausgedacht, um den Wurm auf die Geräte der Opfer zu bringen. Bisher wurden die meisten Emotet-Angriffe über Phishing-Mails mit kompromittierten Office-Anhängen durchgeführt. Seit Microsoft die standardmässige Ausführung von VBA-Makros in heruntergeladenen Office-Files geblockt hat ("Swiss IT Magazine" berichtete ), hatten die Angreifer jedoch nicht mehr so leichtes Spiel. Dies könnte sich nun wiederum ändern, wie Sicherheitsforscher von Eset herausgefunden haben: Die Word-Anhänge wurden im Rahmen einer Testkampagne der Emotet-Betreiber mit einer Verknüpfungsdatei (LNK) ersetzt, die ein Powershell-Script ausführt, welches Emotet herunterlädt. Am stärksten betroffen sind laut Eset bisher Japan (28 %), Italien (16 %) und Mexiko (11 %).