Swico, Powercoders und Twofold lancieren Job-Plattform für Flüchtlinge

(Quelle: Swico)

20. Juni 2022 - IT-careers withouth borders – So heisst eine neue ICT-Job-Plattform für Flüchtlinge in der Schweiz. Ins Leben gerufen wurde sie durch eine Zusammenarbeit von Swico, Powercoders und Twofold.

Gemeinsam mit Powercoders und Twofold hat Swico die Job-Plattform IT-careers without borders lanciert. Sie richtet sich an alle Flüchtlinge in der Schweiz, die über eine Arbeitsbewilligung verfügen und in der hiesigen ICT-Branche Fuss fassen wollen. Zu den Beweggründen für die Gründung der "niederschwellig erreichbaren Job-Plattform" erklärt Judith Bellaiche: "Ziel dieser Aktion ist es, Menschen auf der Flucht eine neue Perspektive geben zu können, indem wir ihnen zeigen, dass ihre Fähigkeiten in unserem Land nachgefragt und geschätzt werden. Und angesichts der Tatsache, dass in unserer Branche permanent Fachkräftemangel herrscht, gelingt uns im besten Fall sogar eine Win-Win-Situation." Und Bettina Hirsig, CEO von Powercoders, ergänzt: "Wir spüren, dass die Solidarität und Offenheit gegenüber Flüchtlingen und Migrant*innen in der ICT-Branche immer grösser wird, und sind bereit, Firmen bei der Integration zu unterstützen." (af)