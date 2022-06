Topsoft geht nach zwei Jahren wieder an den Start

(Quelle: Umwelt Arena Spreitenbach)

3. Juni 2022 - Am 22. und 23. Juni findet in der Umwelt Arena Spreitenbach nach zwei Jahren Coronoa-bedingter Pause erstmals wieder die Business-Messe Topsoft statt.

Zwei Jahre musste die Schweizer Business-Fachmesse Topsoft pausieren. Die Pandemie zwang die Veranstalter, die mittlerweile älteste Schweizer IT-Messe aus den bekannten Gründen abzusagen. Doch nun ist es wieder soweit: Am 22. und 23. Juni 2022 öffnet die Umwelt Arena Spreitenbach ihre Tore für die Business-Messe. Die Veranstalter versprechen ein volles Programm rund um die Digitalisierung und das Digitale Business. Ebenfalls nicht zu kurz kommen soll der Know-how-Transfer: In 16 Fachreferaten und sieben Workshops, bei denen der Praxisbezug nicht zu kurz kommen soll, können die Besucher sich über die jüngsten Trends informieren.Im Fokus der 2022er Ausgabe der Topsoft stehen im Bereich ERP Themen wie E-Commerce, Prozessautomatisierung oder Cloud-Anwendungen. Besonderes Augenmerk liegt zudem auf Showcases mit konkreten Praxisbeispielen. Dabei ist Digitalisierung immer auch ein People-Business, wie Messeleiter Cyrill Schmid erklärt: "Gerade für KMU-Anwendende ist das persönliche Kennenlernen von Anbietern ein wichtiges Entscheidungskriterium bei der Evaluation von IT-Projekten. Entsprechend viele Anfragen haben wir von früheren Ausstellern erhalten, wann die nächste Messe wieder stattfindet. Nun ist es endlich wieder soweit."Die Topsoft 2022 öffnet ihre Tore am Mittwoch, 22. Juni um 10 Uhr. Der Eintritt ist gratis bei vorgängiger Registrierung , ein Ticket an der Tageskasse geht derweil für 25 Franken über den Tisch. (rd)