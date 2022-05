Chromecast mit Fernbedienung in der Schweiz erhältlich

(Quelle: Google)

31. Mai 2022 - Der Chromecast bekommt erstmals eine Fernbedienung und ist per sofort in der Schweiz erhältlich.

Google bringt den ersten Chromecast mit Fernbedienung in der Schweiz auf den Markt. Der neue Chromecast kommt auch mit Google TV, einer Nutzeroberfläche, die Inhalte aus verschiedenen Streaming-Diensten gesammelt präsentiert. In der Schweiz sind in Google TV Youtube, Netflix, Disney+, Prime Video, Zattoo, MyCanal, RTL+, Dazn, ZDFmediathek und Apple TV verfügbar, auch kann aus einer grossen Zahl weiterer Apps gewählt und diese direkt installiert werden.Die Fernbedienung, die zum ersten Mal mit dem Chromecast mitgeliefert wird, verfügt neben der Tastensteuerung auch über Sprachsteuerung per Google Assistant. Damit kann laut Hersteller auch der Rest des Google-Home-Portfolios wie Nest-Geräte angesteuert werden. Weiter verfügt die Fernbedienung über spezielle Tasten für die beliebtesten Services – namentlich das Google-eigene Youtube sowie Netflix.Der neue Chromcast beherrscht laut Google 4K-Darstellung mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde und unterstützt Dolby Vision. Er wird, wie die älteren Modelle, über den HDMI-Stecker direkt an den Fernseher geschlossen und kommt mit einem mitgelieferten 5-V-Netzteil mit USB-C-Anschluss. Verfügbar ist der neue Chromecast mit Fernbedienung in Weiss per sofort im Google Store für 69.99 Franken. (win)