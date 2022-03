Getestet: Logitech Brio 4K Pro Webcam und Zone Wired Earbuds

(Quelle: Logitech)

10. März 2022 - Wir haben unseren Desktop Videokonferenz-tauglich gemacht – und zwar mit Logitechs Brio 4K Pro Webcam und den Zone Wired Earbuds. Hier geht’s zu den Testergebnissen.

Logitech baut bekanntlich nebst Tastaturen und Mäusen auch weitere Peripherie – unter anderem Webcams und seit kurzem auch In-Ear-Kopfhörer für den Unternehmenseinsatz. Ein Exemplar dieser Kopfhörer, die kabelgebundene Ausführung Zone Wired Earbuds, hat Logitech "Swiss IT Magazine" zum testen geschickt, zusammen mit einer Brio 4K Pro Webcam – so dass wir unseren Home-Office-Desktop für Videokonferenzen fit machen konnten.Bei der Webcam haben und die Bildqualität absolut überzeugt, genauso wie die einfache Integration in Teams, der Autofokus oder die Möglichkeit, das Sichtfeld in drei Stufen zu verändern. Weniger begeistert haben die fummelige Software und die Tatsache, dass die Cam horizontal nicht schwenkbar ist. Bezüglich der Zone Wired Earbuds gefielen die flexiblen Anschlussoptionen dank drei verschiedenen Steckern und die Tatsache, dass die Ohrstücke magnetisch sind und so einfacher transportiert werden können. Weniger begeistert hat derweil die Geräuschunterdrückung der Mikrofone und die Tatsache, dass sich nur am linken Ohrstück ein Sprechmikro befindet.Den kompletten Test der beiden Peripheriegeräte lesen Abonnenten in der aktuellen Ausgabe von "Swiss IT Magazine". Noch kein Abo? Hier kostenlos ein Probeabo bestellen . Alternativ kann der komplette Test auch an dieser Stelle online nachgelesen werden. (mw)