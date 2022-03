Apps auf Android sollen dank Archivfunktion bis 60 Prozent weniger Speicherplatz brauchen

(Quelle: Google)

10. März 2022 - Google arbeitet an einer Funktion für Android, mit der der Speicherplatz, den Apps beanspruchen, um bis zu 60 Prozent reduziert werden kann.

Google hat via Android Developers Blog angekündigt , dass man für Android 13 an einer Funktion arbeitet, mit der sich der Speicherbedarf von Apps deutlich reduzieren lassen soll. Wie Google ausführt, würden Nutzer hauptsächlich aus dem Grund Apps deinstallieren, um Speicherplatz freizuschaufeln. Damit dies nicht mehr nötig sei, arbeite man an einem Feature, dank dem sich Apps archivieren lassen. Indem man temporär gewisse Komponenten von Apps entferne anstatt die Apps komplett zu deinstallieren, würde sich bis zu 60 Prozent Speicherplatz gewinnen lassen, verspricht Google. Eine archivierte App bleibe dabei auf dem Endgerät und könne ganz einfach in der neuesten kompatiblen Version zurückgeholt werden, während die Nutzerdaten der App auf dem Gerät erhalten geblieben sind.Für die Funktion wird für Entwickler ein neuer APK-Typ eingeführt – Archived APK. Entwickler, die App Bundles verwenden, sollen bereits mit Archived APK arbeiten können – weitere Informationen dazu finden sich im Blog . Für Endkunden soll die Funktion später im Jahr ausgerollt werden, wobei nicht klar ist, ob die Funktion dem kommenden Android 13 vorbehalten sein wird. (mw)