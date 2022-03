Startup Founders Hub: Microsofts Starthilfe für Jungunternehmer ist live

(Quelle: Microsoft)

9. März 2022 - Mit dem Microsoft for Startups Founders Hub will Microsoft Jungunternehmen unter die Arme greifen und eine Starthilfe geben. Nach einer mehrmonatigen Preview-Phase ist das Programm nun live.

Im Herbst 2021 verkündete Microsoft den Start in die Preview-Phase seiner Start-up-Hilfe, dem Microsoft for Startups Founders Hub ("Swiss IT Magazine" berichtete ), nun ist das Programm live ( via "Windows Central"). Mit dem Startup Founders Hub will Microsoft Neugründungen unter die Arme greifen und sponsort dafür Lizenzen und Technologie für bis zu 100'000 US-Dollar pro Start-up, etwa der Zugang zu Github und Microsoft-365-Produkten. Weiter werden bis zu 150'000 Dollar Azure-Kredit gewährt und dank einer Zusammenarbeit mit OpenAI weitere 1000 Dollar für deren Services. Die Unterstützung wird ausdrücklich auch für Jungunternehmen gesprochen, hinter denen keine anderen Investments stehen.Dank dem Programm sollen die Hürden für die Gründung abgebaut werden, weiter sollen die erwähnten Hilfen in Form von Microsoft-Technologie bereitgestellt und der Zugang zu Mentoring-Angeboten gewährt werden. Besonders der zweite Teil der Gratis-Lizenzen ist selbstredend nicht ganz uneigennützig – die meisten Start-ups würden nach der Gründungsphase wohl weiter mit den entsprechenden Produkten arbeiten.Die Bewerbung für das Programm erfolgt über das Microsoft-Portal an dieser Stelle , ein Linkedin-Account wird dabei vorausgesetzt. (win)