Elektroautos: Sony spannt mit Honda zusammen

(Quelle: Sony)

7. März 2022 - Sony und Honda wollen zusammenspannen, um bis 2025 gemeinsam mit dem Verkauf von Elektroautos zu beginnen. Während Honda die Autos bauen wird, liefert Sony die Mobilitätsplattform.

An der CES Anfang Januar hat Sony mit der Vorstellung eines Elektroautos und der Ankündigung, dieses dereinst auch auf den Markt bringen zu wollen, für Aufsehen gesorgt . Nun ist klar, wie und bis wann Sony dieses Vorhaben umsetzen möchte. Der Elektronikkonzern spannt dazu mit Honda zusammen und kündigt an, dass noch in diesem Jahr ein entsprechendes Joint-Venture gegründet werden soll, um gemeinsam Elektroautos zu entwickeln und zu verkaufen.Passieren soll dies schon bald – bereits 2025 sollen erste Fahrzeuge im Handel erhältlich sein. Honda wird sich dabei auf die Produktion der Fahrzeuge und deren Vertrieb konzentrieren, während Sony die Mobilitätsplattform beisteuert sowie seine Expertise rund um Sensoren und Unterhaltungselektronik einbringt. Unklar ist, ob die Fahrzeuge auf den Prototypen basieren werden, die Sony bis anhin gezeigt hat. Ebenfalls unklar ist, ob Sony angesichts der Partnerschaft mit Honda nun trotzdem wie angekündigt ein Tochterunternehmen unter der Marke Sony Mobility gründen wird.In der Ankündigung ist davon die Rede, dass weitere Partner willkommen seien, und auch ein Börsengang des Gemeinschaftsunternehmens wird nicht ausgeschlossen. (mw)