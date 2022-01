CES: Sony zeigt Elektroauto

(Quelle: Sony)

6. Januar 2022 - Sony hat an der CES das Konzeptauto Vision-S 02 vorgestellt und angekündigt, mit Sony Mobility eine Tochtergesellschaft für Mobilität zu gründen. Möglich, dass das Elektroauto so auch kommerziell lanciert wird.

Sony hat an der CES neue TVs vorgestellt und auch einige wenige Details zum kommenden Headset Playstation VR2 (4K-Auflösung, 110-Grad-Sichtfeld, Bildraten bis 120 Hz, Anschluss an PS5 via USB-C-Kabel) verraten – doch so richtig Aufsehen hat der Elektronikriese mit dem Vision-S 02 erregt. Dabei handelt es sich um ein Konzept eines Elektroautos – dem zweiten aus dem Hause Sony , nachdem an der CES vor zwei Jahren schon einmal ein Prototyp gezeigt wurde. Damals liess Sony offen, ob so ein Fahrzeug je in Serie gehen könnte, inzwischen aber scheint eine Lancierung wahrscheinlicher. So liess Sony-Boss Kenichiro Yoshida verlauten, dass in diesem Frühjahr eine Mobilitäts-Tochterfirma gegründet werden soll und dass über diese Tochter die kommerzielle Einführung der Elektrofahrzeuge geprüft wird. Die Börse reagierte positiv auf die Pläne, nach der Ankündigung legten die Sony-Papiere um gut 4 Prozent zu.