Powertoys 0.56.1 mit Update für Fancyzones und Find My Mouse

(Quelle: Microsoft)

2. März 2022 - Mehr Zonen für Fancyzones, einfachere Aktivierung von Find My Mouse und Bugfixes stehen im Zentrum der neuen Powertoys-Version 0.56.1.

Microsoft hat die Utility-Sammlung Powertoys in Version 0.56.1 veröffentlicht . Nach einer Version mit neuen Tools ist diesmal keine grundlegend neue Funktionalität enthalten, wie der Hersteller bereits angekündigt hatte: Im Release-Zyklus 0.56 soll es vornehmlich um Stabilität und Detailverbesserungen gehen. Dafür bietet die neue Version neben diversen Bugfixes zwei Änderungen in bestehenden Toys sowie eine Transition zu Visual Studio 2022 inklusive .Net-6-Upgrade.Im Window Manager Fanzyzones lassen sich neu statt der bisherigen 40 ganze 128 Zonen definieren – für die meisten User wohl fast zuviel des Guten, in umfangreichen Multi-Monitor-Setups aber durchaus nützlich. Und das mit Powertoys 0.49 eingeführte Maus-Utility Find My Mouse, das den Mauscursor deutlich sichtbar macht, lässt sich nun durch «Schütteln» der Maus aktivieren – bisher musste dazu die Control-Taste zweimal hintereinander gedrückt werden.Powertoys 0.56.1 steht in unserer Freeware Library zum Download bereit. (ubi)