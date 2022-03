Digitec Galaxus: die gefragtesten Produkte nach Kanton

(Quelle: Digitec Galaxus)

1. März 2022 - Der Onlinehändler Digitec Galaxus hat eine Aufstellung der meistgekauften Produkttypen nach Kanton publiziert. Einmal mehr zeigt sich, dass Druckertinte in der Schweiz am gefragtesten ist.

Digitec Galaxus hat untersucht, welche Produkttypen in der Schweiz am gefragtesten sind, und hat die Resultate nach Kantonen aufgeschlüsselt. Dabei zeigt sich: Die Schweizer Onlineshopper, die bei Digitec Galaxus einkaufen, haben in den Jahren 2020 und 2021 – auch bedingt durch die Coronapandemie – vor allem Druckertinte eingekauft, und zwar in fast allen Kantonen. In den Kantonen Genf, Neuenburg und Freiburg kauften sie jedoch hauptsächlich Windeln, in Basel-Stadt Kopfhörer und in Zug USB-Kabel.Bei den am zweitmeist gekauften Produkten sieht das Bild etwas anders aus. Während in der Westschweiz nach wie vor die Windeln dominieren, ist in der Ostschweiz vor allem Toner für die Drucker ein Renner. In Zug stehen Smartphones auf Platz zwei und in Luzern Gesellschaftsspiele. In den Kantonen Zürich, Schaffhausen, Bern und Basel-Landschaft sind es derweil USB-Kabel und in Solothurn, im Aargau und im Tessin Stromadapter.Auf Platz drei der Verkaufsrangliste kommen weitere Produkttypen hinzu. Während die USB-Kabel diesmal in den Kantonen Waadt, Fribourg, Graubünden und Aargau das Rennen machen, werden in den Kantonen Glarus und Apenzell Ausserrhoden vor allem Gesellschaftsspiele verkauft und im Wallis Produkte zum Basteln. In Neuchâtel und im Tessin wiederum stehen Smartphone-Hüllen an dritter Stelle der Verkaufs-Charts.Neu in den Top 10 der am meisten verkauften Produkte waren im Jahr 2021 die Windeln, Gesellschaftsspiele und Stromadapter, während sich die Druckertinte schon seit 2020 auf dem Podestplatz hält. Zu den Aufsteigern zählt Digitec Galaxus derweil die USB-Kabel und die Kopfhörer, während etwa Tablets oder externe Festplatten schon seit 2015 nicht mehr in den Top 10 figurieren. (luc)