Fujitsu trennt sich von seinen Mainframes und Unix-Servern

(Quelle: Fujitsu)

28. Februar 2022 - Per 2029 beziehungsweise 2030 wird Fujitsu keine Unix Server und Mainframes mehr verkaufen. Unterstützung für die Systeme erhalten die Kunden anschliessend noch während 5 Jahren.

Fujitsu will aus dem Geschäft mit Mainframes und seinen Unix Servern aussteigen, beziehungsweise die Leistungen im Zuge seines neuen Brands Uvance in die Cloud verschieben. Die Unix Server sollen nur noch bis Ende 2029 verkauft werden. Bei den Mainframes soll 2024 zwar noch ein neues Modell lanciert werden, per 2030 wird der Verkauf der Systeme allerdings komplett eingestellt. Nach dem Verkaufsstopp wird Fujitsu für weitere fünf Jahre Support für die Systeme bieten, wie es in der entsprechenden Ankündigung heisst. (af)