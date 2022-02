Online-Meetings werden länger

Online-Meetings werden länger

24. Februar 2022 - Gemäss einem Report von Clickmeeting fanden Online-Meetings und Webinare 2021 vorrangig am Dienstagnachmittag statt. Meetings dauerten im Schnitt ausserdem 11 Minuten länger als noch im Vorjahr.

(Quelle: Clickmeeting )

Clickmeeting, Anbieter einer Self-Service-Plattform für Webinare, Videokonferenzen und Online-Meetings, hat den Report "State of Online Events" publiziert, der basierend auf dem eigenen Nutzerverhalten erhoben wurde. Demnach wurden im vergangenen Jahr via Clickmeeting 1,9 Millionen Online-Events mit 26,6 Millionen Teilnehmern abgehalten, was einem Anstieg von über 320 Prozent im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie entspricht. Immerhin: Im Vergleich zu 2020 hat die Zahl wieder etwas abgenommen.



Zugenommen hat dafür die durchschnittlichen Sitzungsdauer 2021 im Vergleich zu 2020, und zwar von 55 auf 66 Minuten pro Online-Meeting. Webinare, die durchschnittlich 98 Minuten dauerten, legten im Vergleich mit 2020 sogar um 16 Minuten zu. Aus dem Report geht auch hervor, dass 2021 der Dienstag wie bereits im Vorjahr der beliebteste Tag für Online-Veranstaltungen war, gefolgt vom Mittwoch und vom Donnerstag. Bevorzugt werde dabei der Nachmittag genutzt, nämlich 15 Uhr und 16 Uhr, so Clickmeeting weiter. Doch auch relativ früh am Morgen würden viele Online-Meetings stattfinden. So belegte der Termin 7 Uhr Platz drei der häufigsten Uhrzeiten für Online-Events. (mw)