Synology launcht Beta von DSM 7.1

(Quelle: Synology)

23. Februar 2022 - Mit Disk Station Manager 7.1 bringt Synology nach dem grossen 7.0-Release vom letzten Sommer weitere Neuerungen und Optimierungen für sein NAS-Betriebssystem.

Die neue Ausgabe 7.1 des Synology-Betriebssystems Disk Station Manager (DSM) liegt in einer öffentlichen Betaversion vor. Kunden können die Neuerungen und Verbesserungen ab sofort auf nicht produktiven oder virtuellen Systemen testen. Verbessert wurde in erster Linie die Speicherverwaltung: Mit der Einführung von Dateiaggregationsportalen kommt SMB-DFS-Funktionalität hinzu, sodass Administratoren mehrere Synology-Systeme miteinander verknüpfen und Endanwender komfortabel auf ein einheitliches Dateisystem zugreifen können.Neu in DSM 7.1 ist die vollständige Bare-Metal-Sicherung des Systems: Mit Synology Active Backup lässt sich ein System komplett klonen und replizieren, was die Wiederherstellung im Enrstfall stark beschleunigt und erlaubt, identisch konfigurierte Systeme rasch bereitzustellen. Beschleunigt wurde auch das Flash-Caching, mit dem sich die Random-I/O-Performance kosteneffizient steigern lässt: Neu können mehrere Speicher-Volumes gleichzeitig beschleunigt werden.