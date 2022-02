D-Link schaltet Ende 2022 zwei Cloud Services für Mydlink-Produkte ab

(Quelle: D-Link)

22. Februar 2022 - Wie D-Link bekanntgibt, werden per Ende Jahr zwei Cloud Services für ältere Smart-Home-Geräte der Mydlink-Serie abgeschaltet. Davon betroffen sind Mydlink Home und Mydlink Baby Monitor.

Per 30. Dezember 2022 schaltet D-Link zwei Cloud Services für ältere Mydlink-Produkte ab. Wie der Hersteller auf der offiziellen Website bekanntgibt , handelt es sich dabei um die Online-Anbindung für Mydlink Home und Mydlink Baby Monitor ( via "Heise.de"). Die betroffenen Smart-Home-Geräte werden nicht mehr mit Updates versorgt und werden danach nicht mehr im gewohnten Umfang nutzbar sein. So werden sich die Nutzer der Mydlink-Home- und Mydlink-Baby-Monitor-Apps nicht mehr über diese Apps anmelden können, und alle Dienste – einschliesslich der Remote-Anzeige, Verwaltung und Einrichtung – werden für Produkte, die mit den beiden Apps und den Cloud-Diensten verbunden sind, eingestellt.Als Grund für die Abschaltung der beiden Cloud-Dienste nennt D-Link den Fokus auf die Entwicklung von Produkten und Lösungen, die den Kunden den grössten Wert und die höchste Sicherheit bieten. (luc)