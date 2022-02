Sunrise lanciert Smart WiFi

(Quelle: Sunrise)

10. Februar 2022 - Bei Sunrise können Kunden nun sogenannte WiFi Connect Pods mieten. Dabei setzt der Provider auf die Lösung von Plume. Ein Pod kostet 5 Franken pro Monat.

Sunrise will die WiFi-Abdeckung bei ihren Internetkunden verbessern und hat dazu die Lösung Smart WiFi lanciert. Smart WiFi besteht im Wesentlichen aus sogenannten Pods, die in die Steckdose gesteckt werden können und die daraufhin selbstständig ein Mesh-Netzwerk aufbauen und dieses laufend optimieren. Die Lösung wurde dabei in Zusammenarbeit mit dem Hersteller Plume entwickelt und wird in ähnlicher Form auch von anderen Providern wie GGA Maur bereits seit längerem angeboten. Auch bei Sunrise ist Plume nicht komplett neu – im November 2019 wurde bereits ein Abo-Angebot für Mesh-WLAN von Plume lanciert . Dabei handelte es sich aber um eine (inzwischen nicht mehr bei Sunrise verfügbare) reine Wiederverkaufslösung, wie Sunrise auf Anfrage erklärt, während Smart WiFi wie erwähnt gemeinsam von Sunrise und Plume entwickelt wurde. "Swiss IT Magazine" hat die Plume-Lösung übrigens ebenfalls 2019 getestet – den Test kann man hier nachlesen Das nun durch Sunrise lancierte Smart WiFi kostet als Starterpaket mit einem Pod 5 Franken monatlich. Jeder weitere Connect Pod kostet zusätzlich weitere 5 Franken pro Monat, wobei Sunrise dem Kunden beim Bestellvorgang vorschlägt, wie viele Pods für sein trautes Heim er benötigen könnte. Gemäss Website wird für eine 4-Zimmer-Wohnung mit 100 Quadratmetern nebst dem Modem ein Pod empfohlen, für ein Einfamilienhaus mit 100 bis 150 Quadratmetern empfehlen sich zwei Pods und für ein "sehr grosses Haus" mit 70 Quadratmetern auf jeder Ebene ein Pod pro Stockwerk. (mw)