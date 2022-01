Gestiegen Energiekosten: Hosting-Riese Hetzner erhöht Preise

(Quelle: SITM)

27. Januar 2022 - Der deutsche Hosting-Anbieter Hetzner muss aufgrund der Strompreisentwicklung in Deutschland die Endkundenpreise erhöhen, da sonst die laufenden Kosten nicht mehr gedeckt werden können.

Der deutsche Hosting-Anbieter Hetzner , der aufgrund seines Pricings nicht wenige Schweizer Kunden haben dürfte, muss Preiserhöhungen bekanntgeben. Begründet werden diese Erhöhungen mit den steigenden Strompreisen in Deutschland. Hetzner schreibt auf der Produktseite seiner Serverbörse, au der die Nutzung älterer Server versteigert wird: "Bitte beachten Sie, dass aufgrund der aktuellen Strompreisentwicklung in Deutschland die Preise für unsere Produkte innerhalb der Serverbörse aktiv von uns angepasst werden. Dieser Schritt ist notwendig, da aktuell bei einer nicht unerheblichen Anzahl von Servern die Deckung der laufenden Kosten durch die monatliche Miete nicht gegeben ist."Laut einem Bericht von "Golem" hätten sich in den letzten Tagen Hetzner-Kunden vermehrt auf Foren und Plattformen über ihre gestiegenen Hosting-Rechnungen ausgetauscht. Offenbar würden die Preise nicht einheitlich angehoben, sondern dynamisch an die Nutzung und das bezogene Angebot angepasst. Die Rede ist von Preiserhöhungen im Bereich von einigen wenigen bin hin zu 30 Prozent oder mehr. (mw)