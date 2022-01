Huawei präsentiert P50-Serie für die Schweiz

(Quelle: Huawei)

26. Januar 2022 - Jetzt ist es offiziell: Das Flagship-Smartphone P50 Pro und das exklusive Klapphandy P50 Pocket von Huawei kommen demnächst auf den Schweizer Markt.

Noch im ersten Quartal 2022 werden die neuen Huawei-Smartphones P50 Pro und P50 Pocket in der Schweiz in den Verkauf gelangen, wie der Hersteller ankündigt. Die beiden Flaggschiff-Modelle, eines davon ein Klapphandy, das andere im klassischen Smartphone-Formfaktor gehalten, verbinden laut dem Hersteller "hervorragende Verarbeitung und Ästhetik mit starker Leistung und einzigartiger Fototechnologie".Letzteres soll besonders auf das P50 Pro zutreffen. Huawei positioniert es als "Fotowunder für eine neue Ära der Smartphone-Fotografie", das von der Spitze der Dxomark-Rankings grüsse, und streicht die neue Dual-Matrix-Vierfachkamera mit neu entwickelter Optik und XD Fusion Pro Image Engine heraus, die auf der Geräterückseite in Form eines Doppelrings eingebettet ist. Dieser enthält eine 50-Megapixel-Hauptkamera, eine 64-Megpixel-Telekamera, eine Ultraweitwinkelkamera mit 13 Megapixel Auflösung und eine 40-Megapixel-Monochromkamera. Insgesamt bietet das Ensemble einen 200-fachen Zoombereich.Auf der Vorderseite ist eine 13-Megapixel-Frontkamera unauffällig ins 6,6-Zoll-AMOLED-Display integriert, das mit 2700 x 1228 Pixel auflöst, mit 120 Hertz Bildwiederholrate arbeitet und Support für HDR und den vollen P3-Farbraum bietet. Weitere Ausstattungsmerkmale des P50 Pro sind ein 4360-mAh-Akku, 8 Gigabyte Arbeitsspeicher und 256 Gigabyte Flash-Speicher. Das Modell kostet in der Schweiz 1199 Franken.