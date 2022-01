Google arbeitet an Under-Display-Kamera

(Quelle: Letsgodigital)

3. Januar 2022 - Das nächste Smartphone aus Googles Schmiede könnte mit einer Frontkamera kommen, die unter dem Display liegt. Zumindest hat Google ein Patent mit entsprechender Technologie eingereicht.

Google soll an einem Smartphone arbeiten, bei dem die Frontkamera sowie der Lichtsensor unter dem Bildschirm verschwinden. Darauf lässt ein entsprechend eingereichtes Patent des Tech-Riesen schliessen, wie " Letsgodigital " schreibt. Dem Patent sei zu entnehmen, dass der Bedarf nach einem grösseren Bildschirmbereich besteht, der beim Gerät nicht zu grösseren Dimensionen führen soll. Die Lösung scheint ein kleiner, halb transparenter Bereich des Bildschirms auf der Höhe der Frontkamera. Letztere soll sich in der oberen rechten Ecke unter dem Display befinden, während der Lichtsensor in der oberen linken Ecke platziert werden soll. Ob die Technologie bereits beim Pixel 7 Verwendung finden wird, lässt sich noch nicht sagen. Dieses soll im Oktober dieses Jahres vorgestellt werden. (af)