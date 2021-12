Die Weihnachtstrends auf Ricardo

23. Dezember 2021 - Ricardo meldet, dass in den zwei ersten Dezember-Wochen 290'000 Artikel über die Plattform verkauft wurden – ein Plus von 10 Prozent.

Ricardo hat anhand der Verkäufe auf dem Online-Marktplatz das Weihnachtsgeschäft analysiert. Wie die Plattform schreibt, seien in den ersten zwei Dezemberwochen via Ricardo 290'000 Artikel verkauft worden – zehn Prozent mehr im Vergleich mit dem Vorjahr. Der Gesamtwert dieser Artikel habe 28 Millionen Franken betragen.



Am meisten gesucht worden sei nach Luxus-Artikeln von Rolex und Louis Vuitton sowie nach klassischen Lego und der nach wie vor schwer erhältlichen Playstation 5. Ein Blick auf die meistverkauften Produkte lasse auf folgende Geschenke-Trends 2021 schliessen: Mode für Damen gehört laut Ricardo wie bereits in den letzten Jahren zum klassischen Weihnachts-Dauerbrenner (12’300 verkaufte Artikel in der ersten zwei Dezemberwochen), gefolgt von Modelleisenbahnen (9220), Haushalts-Deko (7050), Lego (5990), Herrenmode (4710), Schallplatten (4230) und CDs (3850). Im Game-Bereich wurden 3370 Nintendo-Artikel verkauft, während 3210 Sony Playstations über die Plattform den Besitzer wechselten. Im Trend ist zudem das Thema Wintersport. 4350 verkaufte Skisport-Artikel entspreche einem Wachstum von 43 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Weniger im Trend würden derweil Handys liegen, von denen im Vorjahresvergleich 30 Prozent weniger gekauft wurden, so Ricardo.



Übers ganze Jahr hinweg gesehen habe sich ein Trend fortgesetzt, den man schon seit zwei Jahren verzeichne – die verstärkte Nachfrage nach Secondhand-Artikeln. Übers ganze Jahr 2021 gesehen waren rund zwei von drei verkauften Artikeln bei Ricardo aus zweiter Hand. Das sind 10 Prozent mehr als noch vor zwei Jahren. (mw)