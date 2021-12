Google als populärste Domain von Platz 1 verdrängt

(Quelle: "9to5Google")

22. Dezember 2021 - Nicht Google war im Jahr 2021 die populärste Domain im Internet, sondern Tiktok. Vor Jahresfrist lag Tiktok noch auf Rang sieben.

Gemäss Zahlen von Cloudflare wurde Google .com mit all seinen Unterseiten wie Maps, Translate, Photos, Flights oder News in diesem Jahr als meistbesuchte Domain im Internet an der Spitze abgelöst. Neu auf dem ersten Rang steht 2021 Tiktok.com – so zumindest berichtet der Internet-Dienstleister Cloudflare via Blog . Laut Cloudflare war es ein enges Duell um den Spitzenplatz.2020 landete Tiktok.com noch auf Rang sieben, doch bereits Mitte Februar konnte der Dienst für einen Tag die Spitzenposition einnehmen – die Wachablösung hat sich also abgezeichnet. Im Frühling konnte Tiktok dann einige weitere Tage die Rangliste der populärsten Domain anführen, und nach dem 10. August ist der Dienst laut Cloudflare meist an der Spitze zu finden gewesen – auch an Tagen wie Thanksgiving (25. November) oder am Black Friday (26. November).Nebst der Rangliste der populärsten Domains allgemein hat Cloudflare via seines Dienstes Cloudflare Radar, der gewaltige Mengen des Internet-Traffics analysiert, auch die zehn populärsten Domains 2021 nach Sparten publiziert. Nachfolgend die Ranglisten:Die 10 populärsten Domains 2021• 1 TikTok.com• 2 Google.com• 3 Facebook.com• 4 Microsoft.com• 5 Apple.com• 6 Amazon.com• 7 Netflix.com• 8 YouTube.com• 9 Twitter.com• 10 WhatsApp.comDie 10 populärsten Social-Media-Domains 2021• 1 TikTok.com• 2 Facebook.com• 3 YouTube.com• 4 Twitter.com• 5 Instagram.com• 6 Snapchat.com• 7 Reddit.com• 8 Pinterest.com• 9 LinkedIn.com• 10 Quora.comDie 10 populärsten Video-Streaming-Domains 2021• 1 Netflix.com• 2 YouTube.com• 3 Roku.com• 4 HBOMax.com• 5 Hulu.com• 6 Peacocktv.com• 7 Disneyplus.co• 8 ParamountPlus.com• 9 Sling.com• 10 Iq.comDie 10 populärsten E-Commerce-Domains 2021• 1 Amazon.com• 2 Taobao.com• 3 Ebay.com• 4 Walmart.com• 5 Jd.com• 6 Shopify.com• 7 Bestbuy.com• 8 Target.com• 9 Rakuten.co.jp• 10 Homedepot.comDie 4 populärsten Chat-Domains 2021• 1 WhatsApp.com• 2 WeChat.com• 3 Signal.org• 4 Telegram.comWeitere spannende Insights zum Internet-Traffic 2021 finden sich an dieser Stelle . (mw)