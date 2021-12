Salt schwingt im 5GMark-Test obenauf

(Quelle: Pixabay/Antranias)

15. Dezember 2021 - Die Schweiz liegt beim mobilen Datenfunk weltweit auf den vorderen Rängen. Bei den Testresultaten der Smartphone-App 5GMark belegt Salt unter den Schweizer Providern den ersten Platz.

In der Teststatistik von 5GMark belegt das Mobilfunknetz von Salt unter den Schweizer Anbietern mit 41'885 Punkten mit deutlichem Abstand den Spitzenplatz. Auf Rang 2 liegt Sunrise mit 32'302 Punkten, während der Score von Swisscom nur 18'635 Punkte aufweist. Dabei ist allerdings anzumerken, dass der Anteil der Tests, die auf dem 5G-Netz durchgeführt wurden, bei Salt mit 17 Prozent am höchsten war – unter anderem wohl deshalb profitiert Salt insgesamt von einem Geschwindigkeitsvorteil. Bei Swisscom waren 11 Prozent 5G-Tests, und bei Sunrise wurde nur auf dem 4G-Netz getestet.Bemerkenswert, und im Gegensatz zu anderen Tests wie denjenigen von "Connect" ("Swiss IT Magazine" berichtete ): Bei Salt lag der gemessene Download-Speed im 5GMark-Test im Schnitt bei 56,9 Mbit/s, Sunrise punktete in dieser Disziplin mit 62,1 Mbit/s noch besser, während Swisscom mit nur 29,6 Mbit/s den Schweizer Schlussrang repräsentiert. Der Upload-Speed ist bei Salt mit 16,3 Mbit/s höher als bei Sunrise (10,8 Mbit/s). Swisscom liegt mit 10,1 Mbit/s noch etwas tiefer.Auch weltweit betrachtet liegt Salt weit vorne, nämlich auf dem vierten Gesamtplatz unter insgesamt 71 Providern. Sunrise (Rang 6) und Swisscom (Platz 35) liegen zurück. 5GMark präsentiert die Ergebnisse auch nach Ländern geordnet. Hier liegt Monaco im Gesamt-Score mit 234'278 Punkten sowie bei den Bitraten an der Spitze, gefolgt von Schweden (82'029) und der Schweiz (44,235). Punkto Bitraten belegt die Schweiz hinter Monaco mit 70,734 Mbit/s den zweiten Platz. Die Resultate sind im Detail auf der 5GMark-Website einsehbar. (ubi)