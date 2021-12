Schweizer Firmen zu 40 Prozent von Log4j-Leck betroffen

(Quelle: Pixabay/geralt)

15. Dezember 2021 - In den ersten 72 Stunden nach dem ersten Log4j-Angriff wurden weltweit über 846'000 Attacken registriert. Rund 40 Prozent der Unternehmen waren betroffen.

Es handle sich um die grösste Internet-Bedrohung überhaupt, war sinngemäss in allen Medien zu lesen: Eine schwerwiegende Sicherheitslücke in der Java-Bibliothek Log4j, die in sehr vielen Anwendungen genutzt wird, lässt sich leicht für schwerwiegende Angriffe ausnutzen («Swiss IT Magazine» berichtete ). Nun haben Sicherheitsforscher von Check Point die Bedeutung der Schwachstelle im DACH-Raum analysiert und kommen zum Schluss, dass bereits zahlreiche Firmen attackiert wurden.In der Schweiz litten demnach 40 Prozent der erfassten Unternehmen an Angriffen, die über die Log4j-Lücke erfolgten. Dies entspricht dem globalen Wert. In Deutschland (45%) und in Österreich (46%) waren noch mehr Firmen betroffen. Insgesamt hat Check Point 72 Stunden nach der ersten identifizierten Attacke rund 846'000 Angriffe registriert, mittlerweile in über 60 Varianten. Mit 46 Prozent gingen fast die Hälfte der Angriffe auf bekannte Hacker-Gruppen zurück. Betrachtet man den Anteil einzelner Länder am Gesamtvolumen der Angriffe, liegen die USA mit 24,9 Prozent mit Abstand an der Spitze. Aber schon auf Platz 2 folgt die Schweiz mit 6,45 Prozent.