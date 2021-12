Fujitsu bringt neue Notebooks und Displays auf den Markt

(Quelle: Fujitsu)

9. Dezember 2021 - Mit dem Lifebook U9311A und Displays der 10. Generation will Fujitsu seinen Kunden leistungsstarke Hardware für das Home Office und das Büro bieten.

Fujitsu lanciert ein neues Notebook sowie neue Displays der 10. Generation. Dabei stellt das Lifebook U9311A die aktuellste Erweiterung des Notebook-Portfolios des japanischen Herstellers dar. Bestückt sind die je nach Konfiguration rund 885 Gramm schweren Geräte mit AMD-Ryzen-Prozessoren der 5. und 7. Generation und wahlweise 8 oder 16 GB LPDDR4x RAM. Als Datenspeicher kommen M.2 NVMe SSDs mit Kapzitäten von 256 und 512 GB oder 1 TB zum Einsatz. Das Display ist 13,3 Zoll gross und löst in Full HD auf (1920 x 1080 Pixel). Windows 10 Pro ist vorinstalliert und auch an den Schnittstellen hat Fujitsu nicht gespart. So gibt es vier USB-3.2-Ports, je zwei vom Typ A und zwei vom Typ C sowie einen HDMI-Anschluss, einen Gigabit-Ethernet-Port, einen Nano-SIM-Kartensteckplatz für Modelle mit integriertem 4G/LTE-Modul und einen Speicherkarten-Steckplatz. Das Lifebook U9311A ist ab sofort zu Preisen ab 1299 Franken erhältlich.

Darüber hinaus stellt Fujitsu auch zwei neue Monitore vor. Die beiden Displays mit einer Bilddiagonalen von 24 Zoll haben eine Full-HD-Auflösung von 1920 x 1080 Pixel und verfügen über eine integrierte Webcam. Diese löst ebenfalls in Full HD auf, kommt mit einem manuellen Verschluss und unterstützt die Gesichtserkennung von Windows Hello. Dank ihrem Low Blue Light Panel und integriertem automatischem Helligkeitssensor sollen die Displays ausserdem der Ermüdung der Augen vorbeugen. Auch ein Port-Replikator ist mit an Bord. Damit können unterschiedliche Nutzer sich mit einem USB-C-Kabel mit dem Display verbinden und haben sofortigen Zugriff auf die gesamte Peripherie wie Drucker und Scanner oder weitere Geräte. Die neuen Displays von Fujitsu sind voraussichtlich ab Januar 2022 in den Farben Marble Grey (P2410 WE CAM) und Schwarz (P2410 TS CAM) erhältlich. Das Modell P2410 WE CAM ist ab 460 Franken zu haben, das P2410 TS CAM ab 510 Franken. (luc)