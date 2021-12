"Swiss IT Magazine" stellt 27 Geschenktipps für Weihnachten vor

(Quelle: Samsung)

9. Dezember 2021 - Es ist wieder soweit: Weihnachten steht vor der Tür, und damit wächst auch der Druck, ein passendes Geschenk für die Liebsten und Freunde zu finden. Glücklicherweise hat "Swiss IT Magazine" eine Liste mit 27 IT-Gadgets zusammengestellt, die wunderbar unter den Weihnachtsbaum passen.

Alle Jahre wieder macht sich der Weihnachtsmann auf den Weg, um Menschen auf der ganzen Welt mit Geschenken zu beglücken. Was aber, wenn man das passende Geschenk für seine Liebsten und Freunde noch nicht gefunden hat? Die Suche gestaltet sich mitunter schwierig, weshalb "Swiss IT Magazine" in der aktuellen Print-Ausgabe eine Liste mit 27 IT-Gadgets zusammengestellt hat. Noch kein Abo? Hier können Sie ganz einfach ein Abo bestellen – für drei Monate sogar kostenlos.Alternativ finden sich die Geschenktipps auch an dieser Stelle online , wie beispielsweise der Samsung Odyssey G9 QLED Modell 2021 (siehe Bild) – ein Curved-Display mit 49 Zoll (124,5 Zentimeter, Krümmung 1000R) Diagonale im Format 32:9. Die Auflösung des Monitors beträgt 5120 x 1440 Pixel, die Bildfrequenz 240 Hz, die Reaktionszeit 1 Millisekunde und die Helligkeit 420 cd/m2. Daneben gibt es aber auch andere interessante Geschenkideen, unter anderem Sandy, ein Babyphone mit integriertem Medienplayer, das auch als Abspielgerät für Hörspiele fungiert, oder die Dji Mavic 3, die neueste Drohne aus dem Hause Dji und vieles mehr. (luc)