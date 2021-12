Geheimabsprache zwischen Apple und China

(Quelle: Apple)

8. Dezember 2021 - CEO Tim Cook soll persönlich hinter einem geheimen Fünf-Jahres-Abkommen mit China stecken, das seit 2016 unter anderem Investitionen von 275 Milliarden US-Dollar vorsieht.

Bereits 2016 soll Apple auf Initiative von CEO Tim Cook ein geheimes, 2150 Wörter umfassendes Abkommen mit der chinesischen Regierung getroffen haben. Wie "The Information" berichtet (Paywall), soll Tim Cook bei mehreren Besuchen in China höchstpersönlich für Apple geweibelt und dann die Vereinbarung unterzeichnet haben. Darin stellt Apple China Investitionen in technologische Infrastruktur und Wirtschaft sowie die Ausbildung von Fachkräften in Aussicht.Zu den Benefits für China gehören etwa eine Erhöhung der Zahl chinesischer Zulieferer, eine engere Zusammenarbeit mit chinesischen Unternehmen, ein erstes Investment von einer Milliarde Dollar in den Uber-Rivalen Didi Chuxing sowie weitere Investitionen in Forschungs- und Entwicklungszentren, Projekte für erneuerbare Energien und Retail-Läden.Das Programm hat dem Vernehmen nach ein Volumen von 275 Milliarden US-Dollar und ist auf fünf Jahre ausgelegt. China seinerseits hat sich zu relativ wenig verpflichtet – die chinesische Regierung soll Unterstützung und Hilfe für Apple bieten, wozu wohl auch ein Verzicht auf regulatorische Behinderungen gehört. Bisher war von dem Abkommen nichts bekannt. Apple wollte es vermutlich geheim halten, um nicht in den Verdacht zu geraten, mit China gemeinsame Sache zu machen. (ubi)