Snapdragon 8 Gen 1 kommt kräftig daher

(Quelle: Qualcomm)

8. Dezember 2021 - Gegenüber dem Snapdragon 888 bietet der neue Snapdragon 8 Gen 1 markant mehr Leistung bei CPU- und Grafik-Benchmarks, wie einem Bericht zu entnehmen ist.

Qualcomm hat Ende November 2021 seine neue Smartphone-Chipplattform Snapdragon 8 Gen 1 vorgestellt, die in den Medien zuvor als Snapdragon 898 bezeichnet wurde. Noch gebe es kein Gerät mit dem neuen SoC, betonen die Kollegen von "Heise.de". Aber sie konnten den neuen Chip anlässlich des Smartphone Summit bereits testen und stellen fest: Der Snapdragon 8 Gen 1 hat es in sich.Das Testgerät, so der Bericht, war ein Entwickler-Smartphone mit 8 GB RAM (LPDDR5), 512 GB Flash-Speicher (UFS 3.1) und einem 144-Hz-Full-HD-Display. Im Single-Core-Geekbench-5 leistete das Testsystem 1237 Punkte, beim Multi-Core-Test kam es auf 3839 Punkte. Der PC-Mark-Wert betrug 17'025. In diversen GFXbench-Tests errreichte das Snapragon-8-Gen-1-Gerät zwischen 98 und 175 Frames pro Sekunde.Das Fazit gemäss "Heise.de": In den CPU- und Grafik-Benchmarks übertrifft der Snapdragon 8 Gen 1 die Vorgängergeneration Snapdragon 888 sehr deutlich, am meisten kann er bei Tests mit der Vulkan-API zulegen. Einzig im Wild-Life-Unlimited-Stresstest reduziert demnach der neue Chip genau wie sein Vorgänger die Leistung signifikant. (ubi)