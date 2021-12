Razer geht von steigenden Notebook-Preise aus

2. Dezember 2021 - Razer kündigt an, dass die nächste Notebook-Generation teurer wird. Grund dafür seien die signifikant höheren Komponenten-Kosten, so der Gaming-PC-Spezialist.

Razer, spezialisiert auf Hardware für Gamer, rechnet damit, dass die nächste Generation an Gaming-Laptops, die im kommenden Jahr erscheint, durchs Band teurer wird. Razer-Boss Min-Liang Tan erklärt via Twitter , alles deute darauf hin, dass die Komponentenpreise massiv anziehen werden, was zu den Preiserhöhungen für die Laptops führe.Wie "Heise.de" schreibt , soll nicht zuletzt die Tatsache, dass die neuesten Notebook-CPU-Baureihen von Intel und AMD DDR5-RAM unterstützen, die Geräte verteuern. Wenn nämlich die Gaming-Laptop-Hersteller DDR5 verbauen, stelle dies einen Preistreiber dar, denn DDR5-Module seien aktuell kaum verfügbar und überteuert. (mw)