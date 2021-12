WiFi 6 via Powerline

(Quelle: Devolo)

2. Dezember 2021 - Aus dem hause Devolo gibt es neu Powerline-Adpater, die WLAN über WiFi 6 bereitstellen. Ein Set mit zwei Adaptern gibt es für 290 Franken.

Powerline-Spezialist Devolo hat mit dem Magic 2 WiFi 6 den ersten Powerline-Adapter vorgestellt, der mit WiFi 6 funkt. Der Hersteller verspricht für den Adapter eine Powerline-Geschwindigkeit von bis zu 2400 Mbit/s sowie einen WLAN-Datendurchsatz von bis zu 1800 Mbit/s.Wie gehabt werden die Adapter in die vorhandenen Steckdosen gesteckt, und die Einrichtung geschieht mittels Plug&Play – indem sich nach dem Einstecken des ersten Adapters alle weiteren Adapter automatisch miteinander verbinden, die in den folgenden zwei Minuten eingesteckt werden. Daraufhin baut das System ein Mesh-Netzwerk auf – inklusive Funktionen wie Airtime Fairness, Accesspoint Steering, Bandsteering, Beamforming oder Config Sync. Die Einstellungen rund um das Netzwerk können via iOS- oder Android-App oder aber via Devolo Cockpit auf dem Desktop vorgenommen werden. Für Sicherheit sorgt WPA3.Als Starter Kit kostet Magic 2 WiFi 6 mit zwei Adaptern 290 Franken. Das Multiroom Kit mit drei Adaptern für grössere Flächen kostet 480 Franken, und einen einzelnen Erweiterungsadapter gibt es für 210 Franken. (mw)