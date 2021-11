Betreibungsauszug mit Blockchain-Unterstützung

(Quelle: fotomek – stock.adobe.com)

10. November 2021 - Um die Echtheit und Integrität der Daten eines elektronischen Betreibungsauszugs zu garantieren, setzt die Plattform Betreibungsschalter-Plus.ch auf Blockchain-Technologie.

Der Zuger Inkasso-Anbieter Collecta bietet auf seiner Plattform Betreibungsschalter-Plus.ch neu mit einem Blockchain-Siegel ausgestattete und damit fälschungssichere elektronische Betreibungsauszüge an. Damit sei die Echtheit und Unveränderbarkeit der Daten garantiert. Ein weiterer Vorteil der Plattform ist laut Collecta die Geschwindigkeit der Ausstellung und Prüfung der Betreibungsauszüge. Es sei innert wenigen Sekunden möglich, zu überprüfen, ob es sich bei einem vorliegenden Dokument um das Original des Auszugs handle.Zur Originalitätsprüfung werden die Auszüge mithilfe eines Hash-Werts in der Swiss Trust Chain, der Blockchain-Cloud von Swisscom und Post, hinterlegt. Die Swiss Trust Chain basiert auf dem Open-Source-Framework Hyperledger Fabric und wird in Hyperledger-zertifizierten Rechenzentren in der Schweiz betrieben. Die Bezüger eines Betreibungsauszugs können diesen Online bestellen und weitersenden – auch mehrfach, denn auf Basis des Siegels (Electronic Seal von Swisscom) ist jeder verschickte Auszug ein Original. (ubi)