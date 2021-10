Schwerwiegende Sicherheitslücke in Add-on für QTS auf NAS von Qnap

(Quelle: Qnap)

25. Oktober 2021 - Im Media-Streaming-Add-on von Qnaps Betriebssystem QTS klaffte eine schwerwiegende Sicherheitslücke, die nun durch ein Update geschlossen wurde.

Besitzer eines NAS von Qnap sollten schnellstmöglich das Media-Streaming-Add-on für QTS aktualisieren. Eine schwerwiegende Sicherheitslücke mit der Kennzeichnung CVE-2021-34362 ermöglicht es Angreifern, aus der Ferne auf das NAS zuzugreifen und beliebigen Code auszuführen ( via "Heise.de").NAS sind als weit verbreitete Speicherlösungen, die oft am Internet angeschlossen sind, beliebte Angriffsziele für Hacker, weshalb Nutzer entsprechender Produkte von Qnap , die mit dem Betriebssystem QTS in den Versionen 4.3.3, 4.5.4 und 5.0.0 laufen, ihre Geräte umgehend mit den bereitstehenden Updates aktualisieren sollten. (luc)