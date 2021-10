Skype wird künftig wieder alle Browser unterstützen

(Quelle: Microsoft)

25. Oktober 2021 - Die aktuelle Web-Variante von Skype in der Version 8.77 funktioniert auch mit Firefox, allerdings mit Einschränkungen. Künftig sollen jedoch wieder alle Browser vollumfänglich unterstützt werden.

Microsoft hat Skype offenbar noch nicht aufgegeben. Bereits Ende September hatte das Unternehmen angekündigt, man wolle Skype modernisieren ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Und funktionierte die Web-Version von Skype bisher nur in Chromium-basierten Browsern wie Edge und Chrome, so lässt sich die aktuelle Version 8.77 auch mit Firefox nutzen, wenn auch mit Einschränkungen, wie eine Meldung beim Aufrufen von web.skype.com verrät.Den Release Notes der kommenden Version 8.78 von Skype, die derzeit als Insider Preview getestet wird, ist ausserdem zu entnehmen, dass die finale Version der Web-Variante des Kommunikations-Tools wieder alle Browser unterstützen wird. ( via "Dr.Windows"). (luc)