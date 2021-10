Facebook könnte bald anders heissen

(Quelle: Facebook)

20. Oktober 2021 - Wenn die Gerüchte stimmen, wird Mark Zuckerberg an der kommenden Connect-Konferenz einen neuen Namen für sein Unternehmen ankündigen, der als Dachmarke für Sparten wie Facebook, Instgram oder Oculus dient – wohl nicht zuletzt, um das angekratzte Image aufzupeppen.

Mark Zuckerberg möchte seinem Unternehmen einen neuen Namen verpassen, wie "The Verge" von einer mit der Materie vertrauten Quelle erfahren haben will . Demnach soll der Firmenchef die Änderungsabsicht und wohl auch den neuen Namen an der Hauskonferenz Connect am 28. Oktober 2021 verkünden.Mit einem neuen Namen will Facebook sich als Unternehmen positionieren, das mehr als Social Media im Sinn hat – und wohl auch von der derzeit kontroversen Diskussion um Nutzen und Schaden solcher Plattformen und den Anschuldigungen an Facebook ablenken. Facebook , Instagram, Whatsapp, Oculus & Co. würden dann zu Produkt- und Dienstleistungssparten unter einer gemeinsamen Muttergesellschaft. Facebook hat die Gerüchte nicht kommentiert.Wird die Umbenennung Realität, folgt Facebook damit Google. Google heisst heute ja nur noch die Suchmaschine und damit verbundene Dienste, während die Holdinggesellschaft Alphabet an der Börse gehandelt wird und die verschiedenen Google-Marken unter einem Dach vereint. (ubi)