Google zielt mit Chromebooks auf Callcenter

(Quelle: Google)

29. September 2021 - Google hat eine integrierte Chrome-OS-Lösung für Callcenter angekündigt, die nicht zuletzt mit Hilfe von Partnern ihren Weg zu den Endkunden finden soll.

Google hat via Google Cloud Blog eine integrierte Lösung für Callcenter vorgestellt , bei der Chrome OS im Zentrum steht. Rund um Chrome OS wurden diverse Kontaktcenter-Lösungen für Chrome OS validiert und optimiert – namentlich 8x8, Cisco, Edify, Five9, Genesys, Ringcentral und Vonage. Daneben wurden Chromebooks und Peripheriegeräte – insbesondere Headsets unterschiedlichster Hersteller wie Jabra und Poly – zertifiziert.Google sieht in Chrome OS zahlreiche Vorteile für Callcenter. So sei die Plattform einfach zu administrieren, sicher und kostengünstig. Durch die Cloud-fähigkeit sei Chrome OS zudem für Remote Work prädestiniert. Und die Lösung sei mit Citrix Workspace kompatibel.Das Lösungspaket für Callcenter soll in Kürze Teil des Partnerprogramms Chrome Enterprise Recommended werden, mit dem Lösungen von Drittanbietern, die für Chrome OS optimiert wurden, durch Google getestet und empfohlen werden. Für die Implementation der Callcenter-Lösung sollen unter anderem auch Google-Partner zum Zuge kommen. (mw)