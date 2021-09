Paypal App erhält Sparkonto und weitere neue Funktionen

21. September 2021 - Paypal aktualisiert seine mobile App mit einem neuen visuellen Design, Unterstützung für ein Sparkonto und der Möglichkeit, Gutscheine direkt in der App zu finden. Die neue App ist ab sofort verfügbar.





Mit der Neugestaltung beabsichtigt das Unternehmen auch, neue E-Commerce-Tools für Rabatte und Prämien einzuführen. Paypal-Nutzer werden in der Lage sein, Informationen über Angebote direkt in der App zu sehen und können diese für eine spätere Verwendung speichern. Das Unternehmen führt zudem einen In-App-Browser für Einkäufe ein und plant ein Treueprogramm, mit dem Kunden Prämien sammeln können, die sie in Bargeld und Paypal-Einkaufsguthaben umwandeln können. Unter anderem mit der Einführung eines Sparkontos weitet Paypal seine Ambitionen über den Zahlungsverkehr hinaus aus. Im Rahmen einer Neugestaltung seiner App führt Paypal ein In-App-Sparkonto ohne monatliche Gebühren oder Mindestguthaben ein, wie das Unternehmen mitteilt. Das Konto, das in Zusammenarbeit mit der Synchrony Bank angeboten wird, bietet eine jährliche Rendite von 0,40 Prozent. Nutzer sollen in der Lage sein, Geld zwischen dem Konto und ihrem Paypal-Guthaben zu bewegen.Mit der Neugestaltung beabsichtigt das Unternehmen auch, neue E-Commerce-Tools für Rabatte und Prämien einzuführen. Paypal-Nutzer werden in der Lage sein, Informationen über Angebote direkt in der App zu sehen und können diese für eine spätere Verwendung speichern. Das Unternehmen führt zudem einen In-App-Browser für Einkäufe ein und plant ein Treueprogramm, mit dem Kunden Prämien sammeln können, die sie in Bargeld und Paypal-Einkaufsguthaben umwandeln können.

Die Neugestaltung beinhaltet auch Verbesserungen an einigen bestehenden Paypal-Funktionen, so das Unternehmen. Wer die Paypal-App für die Zahlung von Rechnungen nutzt, kann diese künftig innerhalb der App verfolgen, anzeigen und bezahlen. Des Weiteren können auch Zahlungserinnerungen oder automatische Zahlungen eingerichtet werden. Das Unternehmen beginnt ab sofort mit der Einführung der neuen App, das Sparkonto und die Shopping-Tools sollen in den kommenden Monaten folgen. (swe)