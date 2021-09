iPhone soll künftig Depressionen und Angstzustände erkennen

(Quelle: Apple)

21. September 2021 - Apple glaubt, dass iPhones in der Zukunft Erkrankungen wie Depressionen und Angstzustände anhand einer Reihe von digitalen Metriken erkennen und diagnostizieren können.

Anhand von verschiedenen Messwerten sollen iPhones in der Lage sein, verschiedene psychische Störungen, darunter Depressionen, Angstzustände und kognitiver Verfall, zu erkennen, so Apple gemäss Angaben von Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, und Dokumenten, die vom "Wall Street Journal" eingesehen wurden. Zu den verwendeten Gesundheitsdaten würden zum Beispiel körperliche Aktivität und Schlafmuster gehören, wie "9to5Mac" berichtet Apple soll demnach an einer Technologie arbeiten, die bei der Diagnose von solchen psychischen Leiden helfen soll, und will Tools entwickeln, welche sein bereits bestehendes Gesundheitsportfolio erweitern könnten, so das "Wall Street Journal" ("WSJ").Die Bemühungen gehen aus Forschungspartnerschaften hervor, die Apple mit der University of California, Los Angeles (UCLA), die Stress, Angst und Depression untersucht, und dem Pharmaunternehmen Biogen, das leichte kognitive Beeinträchtigungen untersucht, eingegangen ist. "Seabreeze" ist Apples Codename für das UCLA-Projekt und "Pi" lautet der Codename für das Biogen-Projekt, so das "WSJ" weiter.